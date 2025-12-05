Συμβαίνει τώρα:
Λεμπρόν Τζέιμς: Τέλος στο αδιανόητο σερί των 10+ πόντων μετά από 1297 αγώνες στο NBA

Έμεινε στους 8 πόντους ο Λεμπρόν κόντρα στους Ράπτορς
Λεμπρόν Τζέιμς
Ο Λεμπρόν Τζέιμς με τους Λέικερς/ (AP Photo/Mark J. Terrill)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς μετά από 1297 αγώνες στο NBA δεν πέτυχε πάνω από 10 πόντους και είδε αυτό το απίστευτο σερί να ολοκληρώνεται στη νίκη των Λέικερς επί των Ράπτορς.

Ο Χατσιμούρα με τρίποντο έδωσε τη νίκη. Το νικητήριο σουτ του Ιάπωνα ήρθε από ασίστ του Λεμπρόν Τζέιμς, που μπορεί να μην είχε διψήφιο αριθμό πόντων, έδωσε όμως 11 ασίστ στους συμπαίκτες του, με κυριότερη τη νικητήρια.

Συνολικά ο Λεμπρόν είχε 8 πόντους, 6 ριμπάουντ και 11 ασίστ στο παιχνίδι που έμελλε να διακοπή το αδιανόητο σερί του.

 

Ο Αμερικανός σταρ θυσίασε το σερί του για να δώσει την πάσα στον Ιάπωνα, που με το εύστοχο τρίποντό του έδωσε μία σημαντική νίκη στην ομάδα του. Απίθανο είναι ένα στατιστικό του Τζέιμς που έχει λιγότερα παιχνίδια με λιγότερους από 10 πόντους (9), παρά συμμετοχές σε τελικούς του NBA (10).

