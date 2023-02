Απίστευτο buzzer beater καλάθι σημείωσε ο Νίκος Χουγκάζ, στο φινάλε της 2ης περιόδου του αγώνα της Ελλάδας στην έδρα της Λετονίας, 10η και τελευταία αγωνιστική στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2023.

Ο Νίκος Χουγκάζ “εκτέλεσε” γονατισμένος στο παρκέ και σκόραρε για το 33-32 στην εκπνοή του α’ μέρους του αγώνα Λετονία – Ελλάδα.

Με το απίστευτο καλάθι του Χουγκάζ, η Ελλάδα πήγε στα αποδυτήρια με έναν πόντο πίσω από την Λετονία (33-32).

The very definition of a prayer #FIBAWC x #WinForHellas pic.twitter.com/Pz6JVeP1Gy