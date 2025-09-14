Λεβαδειακός – ΑΕΚ: Πρώτη «έξοδος» για την Ένωση στη Super League

Η Super League μπήκε στην 3η της αγωνιστική, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Λεβαδειακό (20:00, Newsit.gr, Novasports Prime), έχοντας στο… πλάι την στήριξη των οπαδών της.

Ο Λεβαδειακός άνοιξε συνολικά τρεις θύρες του γηπέδου του για τους φίλους τη ΑΕΚ, κάτι που σημαίνει ότι η Ένωση θα έχει ισχυρή στήριξη, από τους φίλους της.

Ο Λεβαδειακός προέρχεται από τη σπουδαία ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1), ενώ είχε προηγηθεί η νίκη του με 3-2 επί της Κηφισιάς. Στον αγώνα με την ΑΕΚ, οι Βοιωτοί του Νίκου Παπαδόπουλου θέλουν να επιβεβαιώσουν την καλή τους παρουσία δείχνοντας πως μπορούν να κοιτάξουν το γκρουπ 5-8 που οδηγεί στα Playoffs του πρωταθλήματος.

Η ΑΕΚ θα επιδιώξει να συνεχίσει το απόλυτο των επιτυχιών της (2/2 κόντρα σε Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης), στην πρώτη της… έξοδο στο φετινό πρωτάθλημα. Η Ένωση ψάχνει την 6η διαδοχική επιτυχία της στην πρωτεύουσα της Βοιωτίας, σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Όμως, απέναντι σε μία ομάδα που πέρυσι της έκοψε βαθμούς μέσα στην «OPAP Arena», θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική.

Την αναμέτρηση στο «Λάμπρος Κατσώνης» θα διευθύνει ο Παπαπέτρου, με βοηθούς τους Πετρόπουλο και Απτόσογλου, ενώ 4ος διαιτητής θα είναι ο Ανδρικόπουλος. Στο VAR θα είναι ο Κουμπαράκης, με βοηθό τον Ανδριανό.