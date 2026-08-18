Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Ο Ούρσι έστειλε τους Βοιωτούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Ο Λεβαδειακός κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης εντός έδρας χάρη στα δύο γκολ του Ούρσι και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet.

Ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε με δέκα παίκτες στο 35′ λόγω της αποβολής του Τζόρνταν Σίλβα και άμεσα η μάχη της πρόκρισης έγινε πολύ δύσκολη. Ο Λεβαδειακός το εκμεταλλεύτηκε και με πρωταγωνιστή τον Αουγκουστίν Ούρσι πήρε την πρόκριση.

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Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Λεβαδειακού συστήθηκε στο κοινό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, αφού έκανε το 1-0 στο 43′, εκμεταλλευόμενος το λάθος του Έντερ.

Στο 62′ ο Ούρσι έδωσε την μπάλα στο Βήχο, που σούταρε και ανάγκασε τον Παπαδόπουλο σε απόκρουση, με τον Αργεντινό να ακολουθεί και να σκοράρει στην επαναφορά για να κάνει το 2-0 και να «καθαρίσει» την πρόκριση των Βοιωτών.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Άνακερ, Πάντεα, Βήχος, Λιάγκας, Τσιβελεκίδης, Νίκας, Συμελίδης, Παπαδόπουλος, Γκούμας, Ούρσι, Εμμανουηλίδης.

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντεθ, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο, Παπακανέλλος, Ορόσο, Ρικαρντίνιο.