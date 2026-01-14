Λεβαδειακός – Κηφισιά 2-0: Μεγάλη πρόκριση για τους Βοιωτούς στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Με τον Χόρντουρ Μάγκνουσον να πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ και την άμυνα των φιλοξενούμενων να κάνει ένα απίστευτο “δώρο” στις καθυστερήσεις του 90λεπτου, ο Λεβαδειακός νίκησε 2-0 την Κηφισιά στη Βοιωτία και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας. Η έκπληξη της φετινής Super League θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά του θεσμού την ομάδα που θα επικρατήσει από το ΑΕΚ – ΟΦΗ.

Ο Λεβαδειακός βρέθηκε κοντά στο γκολ στο 14′ με τον Γκούμα να κάνει υπέροχη παράλληλη συρτή σέντρα στην περιοχή της Κηφισιάς και τον Μαϊντάνα να απομακρύνει σε κόρνερ πριν ο Παλάσιος στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Από την εκτέλεση του κόρνερ ο Μάγκνουσον πήρε την κεφαλιά και ανάγκασε τον Ραμίρες να κάνει τρομερή απόκρουση, να απομακρύνει τον κίνδυνο. Οι Βοιωτοί συνέχισαν να απειλούν και δύο λεπτά αργότερα, ο Ραμίρες έκανε άστοχη έξοδο, η μπάλα μετά από κόντρες πήγε στον Πεντρόσο που δεν κατάφερε να βρει εστία με το κεφάλι, από πλεονεκτική θέση και με τον τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων να είναι εκτός θέσης.

Στο 19′ οι γηπεδούχοι έγιναν ξανά απειλητικοί για την εστία της Κηφισιάς με τον Βήχο να σουτάρει από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με την μπάλα να περνάει λίγο δίπλα από το κάθετο δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα από τον Ισημερινό. Η Κηφισιά απείλησε για πρώτη φορά στο 34′ με τον Αντονίσε να σουτάρει με το δεξί μέσα από την περιοχή των Βοιωτών με τον Άνακερ να μπλοκάρει την μπάλα.

Οι φιλοξενούμενοι έχασαν σημαντική ευκαιρία λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους με τον Χριστόπουλο να μην μπορεί να νικήσει τον Άνακερ από καλή θέση, μετά από λάθος του Μανθάτη. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρος, ο Λεβαδειακλός κατάφερε να ανοίξει το σκορ με τρομερή εκτέλεσε φάουλ του Μάγκνουσον. Ο κεντρικός αμυντικός πέρασε την μπάλα πάνω από το τείχος και δεν άφησε κανέναν περιθώριο αντίδρασης στον πορτιέρε της Κηφισιάς.

Η Κηφισιά μπήκε με επιθετική διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο, αφήνοντας όμως περισσότερους κενούς χώρους στα μετόπισθεν. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν, ο Λεβαδειακός ανταποκρίθηκε και στο 64′ λίγο έλειψε να φτάσει σε δεύτερο γκολ. Ο Τσάπρας έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Σόουζα και στον πεσμένο Ραμίρες και πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Ο Λεβαδειακός “πάτησε” και πάλι καλά στη συνέχεια δημιούργησε και πάλι ευκαιρίες στα αντίπαλα καρέ. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να ψάχνουν την ισοφάριση, με το ματς να έχει σασπένς μέχρι το φινάλε του. Στο 90+1′ το πλασέ του Πόμπο από το ύψος του πέναλτι έστειλε την μπάλα να περάσει αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων και λίγο μετά, οι Βοιωτοί έφτασαν στο τελικό 2-0. Ο Σόουζα έκανε τραγικό γύρισμα στον τερματοφύλακα Ραμίρες, ο οποίος έχασε την μπάλα, με τον Μπάλτσι να μπαίνει στη φάση και να σκοράρει σε κενή εστία.