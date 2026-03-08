Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός 1-4: Άλωσε τη Βοιωτία και σφράγισε την τετράδα το «τριφύλλι»

Ο Παναθηναϊκός ήταν επιβλητικός και κέρδισε 4-1 στην έδρα του Λεβαδειακού για την 24η αγωνιστική της Super League και απέκτησε απόσταση έξι βαθμών και ουσιαστικά κλείδωσε μία θέση στην πρώτη τετράδα.

Ερνάντεθ, Μπακασέτας, Κοντούρης και Κυριακόπουλος πέτυχαν τα γκολ για τη νίκη του Παναθηναϊκού στο «Λάμπρος Κατσώνης» επί του Λεβαδειακού. Για τους γηπεδούχους μείωσε ο Πεντρόσο με κεφαλιά, όμως δεν αρκούσε για το κάτι παραπάνω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομάδα του Μπενίτεθ είχε αρκετούς φιλάθλους στο πλευρό της στην έδρα του Λεβαδειακού και αυτό της έδωσε μεγάλο αέρα στον αγωνιστικό χώρο, για να πετύχει τέσσερα γκολ και να παίξει γρήγορο και ωραίο ποδόσφαιρο.

Δείτε εδώ το live του αγώνα.

Ο αγώνας

Ο Λεβαδειακός μπήκε πιο καλά στο παιχνίδι, καθώς για περισσότερα από 20′ είχε τον έλεγχο με την ομάδα του Μπενίτεθ να έχει έναν παθητικό ρόλο στο «Λάμπρος Κατσώνης». Οι Βοιωτοί δεν κατάφεραν, όμως να δημιουργήσουν απειλή για τον Λαφόν, πέρα από μία κεφαλιά του Πεντρόσο στο 9′, που πέρασε άουτ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Παναθηναϊκός μετά το πρώτο ημίωρο άρχισε να πατάει καλύτερα και στο 32′ απείλησε με τον Ταμπόρδα, που προσπάθησε να δώσει στον Τετέι μέσα στην περιοχή, με τον Τσοκάι να προλαβαίνει και να απομακρύνει τον κίνδυνο.

Στο 37′ το «τριφύλλι» βρήκε το πολυπόθητο γκολ με τον Ερνάντεθ. Ο Καλάμπρια έκανε σέντρα και βρήκε τον Τετέι στην περιοχή, που νικήθηκε εντυπωσιακά από τον Λοντίγκιν σε δυνατή κεφαλιά. Στην επαναφορά, όμως ο Ταμπόρδα έδωσε στον Ισπανό αμυντικό και αυτός από κοντά έκανε το 0-1.

Με την συμπλήρωση των 45 λεπτών ο Τετέι βρέθηκε στο έδαφος μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού και ζήτησε πέναλτι από τον Τσακαλίδη, που αρχικά δεν έδωσε κάτι. Ο VAR τον κάλεσε να δει τη φάση, καθώς ο Μάγκνουσον πάτησε τον Έλληνα επιθετικό και αφού είδε το περιστατικό, έδωσε την παράβαση.

Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και με δυνατό και καλό σουτ έκανε το 0-2 χωρίς να δώσει την ευκαιρία στον Λοντίγκιν να αποκρούσει, παρότι έπεσε στη σωστή γωνία.

Ο Παναθηναϊκός στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου έδωσε διαστάσεις θριάμβου στη νίκη του, αφού μετά από τραγικό λάθος του Τσοκάι στην περιοχή των Βοιωτών, ο Τετέι έστρωσε στον Κοντούρη, που με δυνατό σουτ, το οποίο άλλαξε πορεία έκανε το 0-3 στη Λιβαδειά.

Ο Λεβαδειακός απείλησε με πλασέ του Μάγκνουσον στο 58′, όμως ο Λαφόν απομάκρυνε τον κίνδυνο, όμως τρία λεπτά αργότερα ο Πεντρόσο τον νίκησε για να κάνει το 1-3 και να δώσει έστω και για λίγο μία άγρια ομορφιά στο παιχνίδια.

Ο Παναθηναϊκός έβαλε τέλος στην ελπίδα της ανατροπής των Βοιωτών και με ωραία ενέργεια και ασίστ του Πελίστρι, ο Κυριακόπουλος σούταρε με τη μία για να κάνει το 1-4.

Η ομάδα του Μπενίτεθ έφτασε τους 45 βαθμούς στην Super League και άφησε την ομάδα του Παπαδόπουλου στην πέμπτη θέση με 39 βαθμούς και ουσιαστικά εξασφάλισε μία θέση στα πλέι οφ της πρώτης τετράδας.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Τσάπρας (87′ Μανθάτης), Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων, Κωστή, Μπάλτσι (75′ Συμελίδης), Παλάσιος, Τσόκαϊ (87′ Νίκας), Όζμπολτ (75′ Λαγιούς), Πεντρόσο.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόν, Ερνάντεθ, Κάτρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Γέντβαϊ, Κοντούρης (66′ Σισοκό), Ταμπόρδα (66′ Πελίστρι), Ζαρουρί (66′ Αντίνο), Μπακασέτας, Τεττέη (75′ Σφιντέρσκι).