Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια στις θύρες των φιλοξενουμένων

H ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοίνωσε πως εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια στις θύρες των φιλοξενούμενων για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (8/3, 19:00).

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα δώσουν βροντερό παρών στον αγώνα με τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά για την 24η αγωνιστική της Super League.

Το αποτέλεσμα του αγώνα είναι εξαιρετικά πιθανό να κρίνει τη μάχη της 4ης θέσης και της εισόδου στα πλέι οφ, με τους οπαδούς του τριφυλλιού να εξαντλούν όλα τα εισιτήρια που τους έδωσαν οι γηπεδούχοι.

“Η ΠΑΕ Λεβαδειακός ανακοινώνει ότι για την αυριανή (8/3, 19:00) αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης» , για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Super League, εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια στις θύρες των φιλοξενούμενων φιλάθλων”, αναφέρει η ανακοίνωση του Λεβαδειακού.