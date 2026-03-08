Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός: Μάχη τέταρτης θέσης στη Λιβαδειά

Η τετράδα που θα αγωνιστεί στα φετινά πλέι οφ της Super League είναι πιθανόν να “κλειδώσει” το απόγευμα της Κυριακής (8/3/2026), με τον Παναθηναϊκό να δοκιμάζεται στην έδρα του Λεβαδειακού.

Ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (19:00, Novasports Prime, live από το NewsIt.gr) για την 24η αγωνιστική της Super League.

Για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν το «τριφύλλι» ανέβηκε στην τέταρτη θέση, προσπερνώντας τους Βοιωτούς, οι οποίοι πήραν μόνο ένα βαθμό στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, σε αντίθεση με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ που συγκέντρωσε το απόλυτο (2-0 και 4-1 τον ΟΦΗ εκτός κι εντός, αντίστοιχα κι ενδιάμεσα 3-1 τον Άρη εντός) ενώ μπροστά της έχει το πρώτο ματς με τη Ρεάλ Μπέτις (Πέμπτη 12/3, 19:45) για τους «16» του UEFA Europa League.

Με νίκη ο Παναθηναϊκός κλειδώνει την παρουσία του στα πλέι οφ, ενώ και με ισοπαλία οι πράσινοι είναι με το ένα πόδι στην πρώτη τετράδα, με δύο αγώνες να απομένουν για την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κορνέζος, Μάγκνουσον, Νίκας, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Οζέγκοβιτς.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τουμπά, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Τσέριν, Σισοκό, Κοντούρης, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσιτς.

Διαιτητής: Τσακαλίδης

Βοηθοί: Κωσταράς, Κόλλιας

4ος: Κόκκινος

VAR: Παπαδόπουλος

AVAR: Κουμπαράκης