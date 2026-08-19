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Αθλητικά

Λευτέρης Πετρούνιας: Η μέρα, η ώρα και το κανάλι του τελικού των κρικών στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής

Ο "Άρχοντας των Κρίκων" είναι έτοιμος να γράψει ιστορία στο Ζάγκρεμπ
Ο Λευτέρης Πετρούνιας
Ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ραντεβού με την ιστορία έχει ο Λευτέρης Πετρούνιας στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής του Ζάγκρεμπ.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον προκριματικό των κρίκων. Βαθμολογήθηκε με 14.400 βαθμούς (5,600 στον βαθμό δυσκολίας και 8,800 στην εκτέλεση), παρά το μικρό λάθος του στην έξοδο και προκρίθηκε στον τελικό με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση.

Η προσπάθεια του Λευτέρη Πετρούνια για την κατάκτηση του 9ου ευρωπαϊκού χρυσού μεταλλίου του στους κρίκους θα γίνει το απόγευμα (19:00) της Παρασκευής (21/8/2026).

Ο τελικός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και ο “Άρχοντας των Κρίκων” είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου.

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