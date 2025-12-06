Λιντς – Λίβερπουλ 3-3: «Λιποθύμησε» η ομάδα του Σλοτ και έχασε την εκτός έδρας νίκη στο 90+6′

Ο “εφιάλτης” της Λίβερπουλ στην Premier League συνεχίζεται. Η ομάδα του Άρνε Σλοτ προηγήθηκε στην έδρα της Λιντς με 2-0, ισοφαρίστηκε, πήρε και πάλι… κεφάλι στο σκορ, αλλά έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της (3-3) με γκολ το 90+6′.

Λιντς και Λίβερπουλ έδωσαν μια εκπληκτική “παράσταση” στο “Έλαντ Ρόουντ”, μετά από ένα απίστευτο δεύτερο ημίχρονο με έξι γκολ και φοβερές συγκινήσεις.

Τα “παγώνια” κατάφεραν να… επιστρέψουν δύο φορές στο ματς. Η Λίβερπουλ προηγήθηκε (0-2) με τα γκολ του Εκιτίκε και έδειξε ικανή να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Μέσα σε δυο λεπτά, οι “ρεντς” γνώρισαν την ισοφάρισαν (2-2) από την εκτέλεση πέναλτι του Κάλβερτ-Λιούις (73′) και το τέρμα του Στατς (75′).

Ο Σομποσλάι έφερε και πάλι την ηρεμία στην Λίβερπουλ, κάνοντας με κοντινό πλασέ το 2-3 στο 80′. Αυτή όμως ήταν πρόσκαιρη. Οι γηπεδούχοι βρήκαν τα ψυχικά αποθέματα και διαμόρφωσαν το τελικό 3-3 στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να αναφέρουμε ότι ο Άρνε Σλοτ άφησε για τρίτο σερί ματς τον Σαλάχ στον πάγκο.

Το πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

(36′ Κας, 95′ Μπουέντια – 52′ Τροσάρ)

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

(2’ αυτ. Μιλένκοβιτς, 45’+3’ Μπάρι, 80’ Ντιούσμπερι – Χολ)

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

(31’ Ντίας, 35’ Γκβάρντιολ, 65’ Φόντεν)

Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

(25’ Ριτσάρλισον, 43’ Σίμονς)

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

(73’ Κάλβερτ – Λιούιν, 75’ Σταχ, 96’ Τανάκα – 48’, 50’ Εκιτικέ, 80’ Σόμποσλαϊ)

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ (16:00)

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (18:30)

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)