Οι πρώτες αντιδράσεις εντός αγωνιστικών χώρων για τη European Super League έγιναν στο παιχνίδι της Λιντς με τη Λίβερπουλ.

Οι γηπεδούχοι ανέβασαν πανό στις κερκίδες με το εξής μήνυμα: «Κερδίστε το στο γήπεδο. Το ποδόσφαιρο υπάρχει για τους φιλάθλους». Πριν την έναρξη της αναμέτρησης, μάλιστα, οι παίκτες της Λιντς φόρεσαν και μπλουζάκι με το ίδιο μήνυμα.

Liverpool manager Jurgen Klopp watches Leeds players warm up wearing “Football is for the fans… Champions League EARN IT” t-shirts pic.twitter.com/XBTn5UIb0B