Ο θερμοκέφαλος οπαδός, το μπουκάλι στο κεφάλι του Ντιμίτρι Παγέ, η διακοπή του Λιόν – Μαρσέιγ, η σφαλιάρα στον δράστη και η σύλληψη του από την αστυνομία.

Το ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Ligue 1, ανάμεσα στη Λιόν και στην Μαρσέιγ, διεκόπη οριστικά, περίπου δύο ώρες μετά τον τραυματισμό του αρχηγού των φιλοξενούμενων, Ντιμίτρι Παγέ.

Ο Παγέ χτυπήθηκε από μπουκάλι οπαδού στο πίσω μέρος του κεφαλιού του, λίγο πριν τη συμπλήρωση του πρώτου 10λεπτου. Ο ηγέτης της Μαρσέιγ έπεσε στο έδαφος, ενώ ήταν έτοιμος να εκτελέσει το κόρνερ, με τις δύο ομάδες να μπαίνουν στα αποδυτήρια μετά από εντολή του διαιτητή της αναμέτρησης, Ρουντί Μπουκέ.

Here was the incident – just after four minutes of play in Lyon.



