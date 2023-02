Ο Σέρχιο Αγκουέρο φαίνεται ότι αποκάλυψε τις σκέψεις του Λιονέλ Μέσι για το μέλλον του και αυτές περιλαμβάνουν έναν απρόσμενο προορισμό, με βάσει τα σενάρια που κυκλοφορούσαν.

Ούτε παραμονή στην Παρί Σεν Ζερμέν, ούτε επιστροφή στην Μπαρτσελόνα, ούτε Ίντερ Μαϊάμι, ούτε Σαουδική Αραβία. Ο Λιονέλ Μέσι εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Αργεντινή.

«Σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να παίξει στη Νιούελς Όλντ Μπόις», αποκάλυψε ο καλός φίλος του Αργεντινού σούπερ σταρ, Σέρχιο Αγκουέρο και έβαλε νέα “φωτιά” για την επόμενη ομάδα του Μέσι.

