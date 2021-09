Ο Λιονέλ Μέσι έχει “μετακομίσει” στο Παρίσι για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν και αναμένεται να παραμείνει στη γαλλική πρωτεύουσα για τα επόμενα τρία χρόνια, με βάση το συμβόλαιο που υπέγραψε με την ομάδα.

Σε πρώτη φάση λοιπόν, ο Αργεντινός σούπερ σταρ διαμένει στο Royal Monceau μέχρι να εγκατασταθεί στη μόνιμη κατοικία του για τα επόμενα έτη, η οποία και έχει ήδη βρεθεί σύμφωνα με την αγγλική “Sun”.

Ο Μέσι φέρεται να έχει επιλέξει ένα κάστρο με το όνομα “Ροζ Παλάτι”, το οποίο χτίστηκε το 1899 και φιλοξένησε μεταξύ άλλων, τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας, Σαρλ ντε Γκωλ, κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου.

Το νέο σπίτι του Μέσι διαθέτει 30 δωμάτια, εσωτερική πισίνα, σινεμά, γυμναστήριο, γήπεδο σκουός και μεγάλο πάρκινγκ, ενώ βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενός 15λέπτου από το προπονητικό κέντρο της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το κόστος του δε, υπολογίζεται στα 48 εκατομμύρια ευρώ, με τον Μέσι πάντως να έχει υπογράψει στην Παρί Σεν Ζερμέν για 110 εκατομμύρια ευρώ για τρία χρόνια.

Messi is looking to rent a Paris castle called the Pink Palace worth £41mhttps://t.co/1nwalBOKf1 pic.twitter.com/JZSjJEbGEi