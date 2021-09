Ο Λιονέλ Μέσι δεν μπόρεσε να συνδυάσει με νίκη το ντεμπούτο του στο Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν. Ο Αργεντινός δεν σκόραρε στην έδρα της Κλαμπ Μπριζ (1-1) αλλά έδειξε να μην έχει και την… στήριξη που θα ήθελε από τους συμπαίκτες του.

Ο Λιονέλ Μέσι ξεκίνησε για πρώτη φορά στο αρχικό σχήμα της Παρί Σεν Ζερμέν, μετά την ιστορική του μετακίνηση από την Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε δίπλα στους Νεϊμάρ και Εμπαπέ, στην έδρα της Κλαμπ Μπριζ.

Η πρεμιέρα του στο Champions League με την Παρί δεν ήταν νικηφόρα (1-1 στο Βέλγιο), με τον Μέσι να έχει ένα δοκάρι… αλλά όχι γκολ. Αν και δεν εντυπωσίασε, ο Αργεντινός προσπάθησε να “τραβήξει” την ομάδα του σε αρκετές στιγμές, αλλά δεν είδε τους συμπαίκτες του να “ακολουθούν”.

Χαρακτηριστικό είναι το στιγμιότυπο που ο Μέσι εμφανίζεται να ψάχνει να… μοιράσει την μπάλα, αλλά να βλέπει τους παίκτες της Παρί να μην κάνουν κίνηση. Σίγουρα, ο Ποτσετίνο έχει ακόμα αρκετή δουλειά, για να κάνει τους Γάλλους “ομάδα” και να βοηθήσει τον Αργεντινό.

Crying, Messi teammates are watching the game just like us pic.twitter.com/93rhe71gdk