Η Παρί Σεν Ζερμέν πήρε το γαλλικό ντέρμπι με τη Λιόν, ωστόσο το ενδιαφέρον όλων επικεντρώνεται στον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος δεν έδωσε το χέρι του στον Μαουρίσιο Ποτσετίνο, όταν έγινε αλλαγή.

O Λιονέλ Μέσι βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο στο 76ο λεπτό του αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Λιόν κι αντέδρασε, αφού δεν έδωσε το χέρι του στον Μαουρίσιο Ποτσετίνο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ φαίνεται ότι αδυνατούσε να καταλάβει τον λόγο που ο προπονητής του τον έβγαλε από το παιχνίδι, με μία μία εικόνα από τον πάγκο της Παρί Σεν Ζερμέν να γίνεται viral.

Η φωτογραφία δείχνει τον Λιονέλ Μέσι εκνευρισμένο στον πάγκο, τον κόσμο να κοιτάει προς το μέρος του και τον συμπαίκτη του, Παρέδες να δείχνει με χαρακτηριστικό τρόπο την απορία του για την αλλαγή του Αργεντινού άσου.

Δείτε τη φωτογραφία:

Paredes to Messi after he got subbed off 👀 pic.twitter.com/yoKd5qJwEP