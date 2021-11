Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε την… υπογραφή του στη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Ναντ με 3-1. Ο Αργεντινός διαμόρφωσε το σκορ με το πρώτο του γκολ στη Ligue 1

Φτάσαμε στην 14η αγωνιστική στη Ligue 1 για να δούμε το πρώτο γκολ του Λιονέλ Μέσι με την Παρί Σεν Ζερμέν το γαλλικό πρωτάθλημα.

Ο Μέσι διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στην εντός έδρας νίκη της Παρί επί της Ναντ με ένα υπέροχο πλασέ.

