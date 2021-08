Στην τελική ευθεία έχει μπει το deal της Μπαρτσελόνα με τον Λιονέλ Μέσι. Στο αεροπλάνο για το Παρίσι ο Αργεντινός.

Ο Λιονέλ Μέσι αποχώρησε από την βίλα του στη Βαρκελώνη και βρέθηκε στο αεροδρόμιο “Josep Tarradellas” μαζί με την οικογένεια του, προκειμένου να “πετάξει” για το Παρίσι.

Δεκάδες δημοσιογράφοι – φωτορεπόρτερ περίμεναν τον Αργεντινό έξω από το σπίτι του αλλά και στο αεροδρόμιο, καταγράφοντας έτσι αυτές τις στιγμές.

Lionel Messi has arrived at El Prat airport in Barcelona to head to Paris to join PSG on two-year deal