Ο Λιονέλ Μέσι αποκάλυψε πως θα ήθελε να κάνει μια κόρη μαζί με την σύζυγο του Αντονέλα, με τον αρχηγό της Ίντερ Μαϊάμι να αναφέρει παράλληλα τον στόχο του να αγωνιστεί στο προσεχές Copa America με την Εθνική Αργεντινής.

Ο Λιονέλ Μέσι έδωσε μια αποκαλυπτική συνέντευξη σε μέσο της χώρας του, με τον επτάκις κάτοχο της χρυσής μπάλας να αναφέρεται σε άγνωστες πτυχές της ζωής του, όπως την επιθυμία του να αποκτήσει άλλο ένα παιδί στο μέλλον, αλλά και το τατουάζ με το έμβλημα της Μπαρτσελόνα στο πόδι του.

Παράλληλα ο πολυτιμότερος παίκτης του Μουντιάλ 2023 ανέφερε και στην… περιπέτεια με την Παρί Σεν Ζερμέν, στην οποία τόνισε ότι δεν ένιωσε τον σεβασμό που θα ήθελε.

«Θέλω να φτάσω στο Κόπα Αμέρικα σε καλή κατάσταση, θα είναι ωραία. Και μετά θα δω ανάλογα πώς είμαι. Δεν σκέφτομαι ακόμα το επόμενο Μουντιάλ, γιατί είναι πολύ μακριά. Πέρασαν τα χρόνια και πρέπει να δούμε πώς νιώθω, θα το βλέπω μέρα με τη μέρα. Δεν θέλω να σκέφτομαι το μέλλον. Θέλω να απολαμβάνω όσο περισσότερο μπορώ, αυτό που μου αρέσει περισσότερο είναι να παίζω και να παίζω ποδόσφαιρο.

Ήμουν ο μόνος παίκτης από την ομάδα της Αργεντινής που δεν είχε αναγνώριση ως παγκόσμιος πρωταθλητής από τον σύλλογο του», υπογραμμίζοντας πως παρότι δεν πέρασε τις καλύτερες μέρες του στο Παρίσι, εκεί στέφθηκε πρωταθλητής κόσμου: «Αν και δεν πέρασα καλά στην Παρί, εκεί έγινα παγκόσμιος πρωταθλητής. Όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο.

Θα θέλαμε πολύ να κάνουμε άλλο ένα παιδί. Δεν είμαστε στη φάση της έρευνας, αλλά θα θέλαμε κορίτσι»

«Νομίζω ότι είμαι καλός πατέρας και προσπαθώ να μεταδώσω στα παιδιά μου τις αξίες που μου έμαθαν όταν ήμουν μικρός. Ακολουθώ την προσέγγιση του συλλόγου που μεγάλωσα, της Μπαρτσελόνα. Οι αξίες αυτής της ομάδας είναι πολύ σημαντικές».

Έκανα αυτό το τατουάζ για να δείξω την αγάπη μου για τον σύλλογο που με έκανε αυτό που είμαι», ενώ για το τι θα κάνει μετά την απόσυρσή του είπε: «Δεν το σκέφτομαι. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Θέλω να συνεχίσω να απολαμβάνω αυτό που κάνω τώρα.

«Είναι μια όμορφη τιμή, αλλά ήμουν τυχερός που κέρδισα τα πάντα στο ποδόσφαιρο. Τσάμπιονς Λιγκ, πρωταθλήματα, Κόπα Αμέρικα, Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτά είναι πιο σημαντικά από τη Χρυσή Μπάλα. Είναι κατανοητό. Ήμουν στην ομάδα που κερδίσαμε τον τελικό, εξαιτίας μας δεν έγιναν ξανά παγκόσμιοι πρωταθλητές».