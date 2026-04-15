Λιονέλ Μέσι: Το sms της Αντονέλα που διέλυσε όλα τα σενάρια περί απιστίας με τη δημοσιογράφο Σοφία Μαρτίνεζ

Τέλος στις φήμες που ήθελαν τη δημοσιογράφο, Σοφία Μαρτίνεζ, να έχει παράνομη σχέση με τον Λιονέλ Μέσι. Το μήνυμα της Αντονέλα Ροκούσο που ξεκαθάρισε την κατάσταση.

Ο Λιονέλ Μέσι πέτυχε το μεγαλύτερο επίτευγμα της ποδοσφαιρικής του καριέρας πριν από 4 χρόνια και συγκεκριμένα στο Μουντιάλ του 2022, όταν οδήγησε την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου. Από τότε ξεκίνησε, όμως, και μία φημολογία που θα μπορούσε να προκαλέσει πολλά προβλήματα στον γάμο του με την Αντονέλα Ροκούσο.

Συγκεκριμένα, τα βραζιλιάνικα ΜΜΕ “χρέωσαν” στον Αργεντινό θρύλο εξωσυζυγική σχέση, με αφορμή τις εξαιρετικές σχέσεις που έχει ο Λιονέλ Μέσι με την αθλητικογράφο Σοφία Μαρτίνεζ, οι οποίες φάνηκαν την περίοδο του Μουντιάλ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofi Martinez (@sofimmartinez)

Τόσο η Σοφία Μαρτίνεζ όσο και ο Λιονέλ Μέσι δεν θέλησαν ποτέ να τοποθετηθούν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, με την εντυπωσιακή δημοσιογράφο να δηλώσει σε ανύποπτο χρόνο: «Το φύλο μου είναι αυτό που οδηγεί τους χρήστες των social media να ασχολούνται τόσο μαζί μου. Αν ήταν κάποιος άντρας δημοσιογράφος δεν θα ενδιαφερόταν κανείς».

Πριν από λίγες ώρες, πάντως, ένα ρεπορτάζ που είδε το φως της δημοσιότητας, διέλυσε όλα τα σενάρια για τη σχέση τους.

Πιο συγκεκριμένα, η ιστοσελίδα mejorinformado.com αναφέρει πως η σύζυγος του Λιονέλ Μέσι, Αντονέλα Ροκούσο είχε στείλει μήνυμα στη Σοφία Μαρτίνεζ θέλοντας να την καθησυχάσει εν μέσω όλων αυτών των σχολίων που υπήρχαν.

«Σόφι, μην ανησυχείς, μην δίνεις σημασία στις ανοησίες… Πίσω από την κλειστή πόρτα του σπιτιού μας, δεν υπήρξε κανένα θέμα, κανένα δράμα. Όλα αυτά ήταν απλά ένας θόρυβος, έξω από το σπίτι μας και αποτέλεσαν θόρυβο, μόνο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», έγραψε το μήνυμα της συζύγου του Μέσι στη δημοσιογράφο.

Sofía Martínez mostró el mensaje textual que Antonela Roccuzzo le mandó por su relación con Messi



Sofí Martínez volvió a referirse a uno de los temas que más ruido le generó en redes en los últimos años: las especulaciones alrededor de su vínculo profesional con Lionel… pic.twitter.com/iMygqNBziF — Mejor Informado (@mejorinformado) April 12, 2026

Όπως υποστηρίζουν οι Αργεντινοί, το μήνυμα της Αντονέλα καθησύχασε τη Σοφία Μαρτίνεζ που εδώ και τέσσερα χρόνια θεωρούνταν από πολλούς ως το τρίτο πρόσωπο στον γάμο του Λιονέλ Μέσι.