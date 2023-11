«Φουντώνουν» και πάλι τα σενάρια για τον Λιονέλ Μέσι ότι είναι άπιστος στην Αντονέλα Ροκούσο και ότι έχει σχέση με τη δημοσιογράφο Σόφι Μαρτίνες. Ένα βίντεο από την τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι «άναψε» και πάλι φωτιές…

Πριν από λίγες εβδομάδες, ο Λιονέλ Μέσι έκανε ρεκόρ στο Παρίσι, καθώς κέρδισε για 8η φορά τη Χρυσή Μπάλα. Στο πλευρό του βρέθηκε η Αντονέλα Ροκούσο και τα παιδιά τους. Ωστόσο, ο Αργεντίνος ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου κάλεσε τους γιους του να σηκώσουν το τρόπαιο μαζί και όχι την απαστράπτουσα σύζυγό του.

Μετά την τελετή απονομής, πήγε να κάνει τις καθιερωμένες δηλώσεις στα ΜΜΕ. Την ώρα που μιλούσε σε δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο, η κάμερα τον έπιασε να ανταλλάζει… ματιές με τη Σόφι Μαρτίνες, τη δημοσιογράφο από την Αργεντινή που είναι το φερόμενο τρίτο πρόσωπο στον γάμο του.

Μάλιστα, η Σόφι Μαρτίνες έδειχνε ιδιαίτερα άνετη και χαμογελαστή απέναντι στον Λιονέλ Μέσι, όσο εκείνος την κοίταζε στα μάτια. Εκείνη τον περίμενε για να του μιλήσει αποκλειστικά.

Η Σόφι Μαρτίνες έγινε γνωστή από το Μουντιάλ του Κατάρ, όταν η Αργεντινή είχε προκριθεί στον τελικό και η ίδια έσπευσε να πάρει δηλώσεις από τον Λιονέλ Μέσι και να τον ευχαριστήσει για όσα προσφέρει τόσο στη χώρα όσο και σε εκείνη.

«Το τελευταίο πράγμα που θα σου πω δεν είναι μία ερώτηση. Απλά θέλω να σου πω ότι έρχεται ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρόλο που όλοι θέλουμε να τον κερδίσουμε, θέλω να σου πω ότι πέρα ​​από το αποτέλεσμα είναι κάτι που κανείς δεν μπορεί να σου στερήσει.

Έχεις αγγίξει κάθε Αργεντινό, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει παιδί που να μην έχει τη φανέλα σου, είτε είναι η αυθεντική, είτε η ψεύτικη. Πραγματικά σημάδεψες τη ζωή όλων και αυτό είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε παγκόσμιο κύπελλο και κανείς δεν θα σου το πάρει.

Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τις μεγαλύτερες στιγμές ευτυχίας που έκανες τόσους πολλούς ανθρώπους να ζήσουν και ελπίζω να το κρατήσεις στην καρδιά σου γιατί νομίζω ότι αυτό είναι πιο σημαντικό από οποιοδήποτε παγκόσμιο κύπελλο και το έχεις ήδη. Ευχαριστώ αρχηγέ…», είχε πει η Σόφι Μαρτίνες στον Λιονέλ Μέσι.

Everyone deserves a Sofia Martinez in their life – Just look how her assuring words and warm voice made Messi feel after a hectic and stressful match. This to me is one of the highlights of the world cup.

Te amo @SofiMMartinez pic.twitter.com/YsiYsuTWiH