Σύμφωνα με το Sky Sports, ο Λιούις Χάμιλτον και η Σερένα Γουίλιαμς ενώνουν τις δυνάμεις τους και βάζουν λεφτά για την αγορά της Τσέλσι, το μέλλον της οποίας είναι στον… αέρα, μετά τα όσα έγιναν με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Το ρεπορτάζ – βόμβα αναφέρει ότι ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 και η κάτοχος 23 τίτλων Grand Slam στο τένις δεσμεύτηκαν να βάλουν από δώδεκα εκατομμύρια ευρώ στην προσπάθεια που κάνει ο Μάρτιν Μπρόουτον, ένας από τους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν την Τσέλσι.

Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είχε διατελέσει στο παρελθόν πρόεδρος της Λίβερπουλ, έχοντας δηλώσει ανοικτά ότι είναι υποστηρικτής της Τσέλσι.

Η εμπλοκή των δύο αθλητών προκαλεί σεισμό στο Νησί, κυρίως από πλευράς Χάμιλτον που έχει δηλώσει υποστηρικτής της Άρσεναλ.

BREAKING | Sir Lewis Hamilton and Serena Williams are committing millions of pounds to one of the bids vying to become the new owners of Chelsea Football Club ⬇ pic.twitter.com/eAF03RQbIF