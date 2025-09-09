Λιθουανία – Ελλάδα: Η ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης για τα προημιτελικά του Eurobasket

H Eθνική μπάσκετ αντιμετωπίζει την Λιθουανία σε ένα παιχνίδι με φόντο τα ημιτελικά του Eurobasket, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να έχει ένα δύσκολο εμπόδιο να ξεπεράσει.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετά την νίκη κόντρα στο Ισραήλ (84 – 79) θέλει να κάνει το ίδιο και απέναντι στους Λιθουανούς, κάτι που εάν συμβεί θα δώσει στην «γαλανόλευκη» το εισιτήριο για την τελική τετράδα του τουρνουά και φυσικά την ζώνη των μεταλλίων.

Παρόλα αυτά το παιχνίδι με αντίπαλο την «λιετούβα» δεν θα είναι σε καμία περίπτωση εύκολο καθώς η ομάδα του Γιόνας Βαλαντσιούνας διαθέτει ένα πολύ δεμένο σύνολο και παρά την απουσία του τραυματία Ρόκας Γιοκουμπάιτις μπορεί να κάνει ζημιές.

Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για τις 21:00 το βράδυ και θα γίνει στην Xiaomi Arena της Ρίγας, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤ1 και το Novasports Start. Ζωντανή ενημέρωση θα υπάρξει και από το Newsit.gr.