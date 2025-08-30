Λιθουανία – Γερμανία 88-107: Νέο γερμανικό πάρτι στο Eurobasket 2025

Το 3/3 στο Eurobasket 2025 και μάλιστα με ισάριθμες 100αρες έκανε η Γερμανία. Η ομάδα του Μουμπρού διέλυσε και τη Λιθουανία με 107-88 και έκανε ακόμα ένα βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου της Φινλανδίας.

Η Γερμανία είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Eurobasket, με τους Γερμανούς να κάνουν μέχρι στιγμής επίδειξη δύναμης απέναντι σε όποια ομάδα συναντήσουν στον δρόμο τους.

Σειρά είχε η Λιθουανία, η οποία πάλεψε αλλά δεν γλίτωσε από τη συντριβή. Ο Σρέντερ σταμάτησε στους 26 πόντους, ο Τάις πρόσθεσε 23 πόντους χωρίς να χάσει σουτ, ενώ ο Βάγκνερ είχε 24 πόντους με 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτς πέτυχε 20 πόντους (6/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα) με 3 ριμπάουντ και 7 ασίστ για τη Λιθουανία, με τον Γιόνας Βαλαντσιούνας να ακολουθεί με 14 πόντους (5/8 δίποντα, 4/5 βολές) με 4 ριμπάουντ.

Η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Μεγάλη Βρετανία (1/9, 16:30) στην τέταρτη αγωνιστική, ενώ η Λιθουανία τη Φινλανδία (1/9, 20:30).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-32, 47-55, 72-83, 88-107.

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 4 (5 ριμπάουντ), Νορμάντας 11 (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Βέλικα 2, Ρατζεβίτσιους 8 (1/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα), Σεντεκέρσκις 10 (2/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Τουμπέλις 7 (3/4 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Γιοκουμπάιτις 20 (6/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 κλέψιμο), Μπιρούτις 2, Βαλαντσιούνας 14 (5/8 δίποντα, 4/5 βολές, 4 ριμπάουντ, 1 τάπα), Γκιεντράιτις 2 (1/3 δίποντα, 4 ριμπάουντ), Σαργκιούνας 2, Σιρβίντις 2 (1/2 τρίποντα, 3/3 βολές).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Ιμπραχίμαγκιτς): Μπόνγκα 6 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 1/2 βολές, 3 ριμπάουντ), Ντα Σίλβα, Λο 6 (2/5 τρίποντα), Βόγκτμαν, Βάγκνερ 24 (7/13 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τάις 23 (6/6 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 τάπα), Σρούντερ 26 (4/8 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα), Χόλατζ, Τίμαν 2, Κράτζερ, Ομπστ 15 (5/7 τρίποντα, 5 ασίστ).