Live Streaming ο μεγάλος ημιτελικός της Ελλάδας απέναντι στην Τουρκία

Η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ αντιμετωπίζει την Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket.

Για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket της Πολωνίας το 2009, η Εθνική Ελλάδας μπάσκετ βρίσκεται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες οποιασδήποτε διοργάνωσης και θέλει -αρχικά- να εξασφαλίσει ένα μετάλλιο.

Η γαλανόλευκη αντιμετωπίζει την ισχυρή Τουρκία με στόχο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Ο ιστορικός ημιτελικός δεν χωράει προγνωστικά, με τις δύο ομάδες να μοιάζουν ισοδύναμες, διαθέτοντας δύο από τους καλύτερους παίκτες του κόσμου, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν.

Στη “Riga Arena” θα βρεθούν περισσότεροι από 1.500 Έλληνες φίλαθλοι, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να κερδίσουν την πρώτη μάχη της κερκίδας κόντρα στους Τούρκους, οι οποίοι θα είναι περίπου 1000.

Ο ημιτελικός Ελλάδα – Τουρκία θα ξεκινήσει στις 21:00 και μπορείτε να τον δείτε σε Live Streaming, πατώντας ΕΔΩ.