Λίβερπουλ: Δια βίου αποκλεισμός από το γήπεδο σε 75 άτομα για μεταπώληση εισιτηρίων

Η Λίβερπουλ παίρνει αυστηρά μέτρα, κατά της μεταπώλησης εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας, ενώ συνεχίζει την έρευνα, για ύποπτες δραστηριότητες.

Στην Λίβερπουλ προσπαθούν να διατηρήσουν τη νόμιμη διανομή των εισιτηρίων για τους αγώνες της ομάδας και για τον λόγο αυτό οι άνθρωποί της προχώρησαν στην επιβολή δια βίου αποκλεισμού από το γήπεδο σε 75 ανθρώπους που συνδέονταν με υποθέσεις μεταπώλησης εισιτηρίων.

Επιπλέον, επιβλήθηκε αποκλεισμός σε 136 άτομα -χωρίς να οριστεί η χρονική διάρκεια- με πάνω από 100.000 λαθραίους λογαριασμούς να κλείνουν.

Ο σύλλογος αναφέρει πως οι παραπάνω ποινές επιβλήθηκαν για υποθέσεις «μη εγκεκριμένης διάθεσης εισιτηρίων και καρτών μέλους», επισημαίνοντας στους φιλάθλους πως πρέπει να προμηθεύονται τα μαγικά χαρτάκια μονάχα από επίσημους φορείς.

