Λίβερπουλ: Έξαλλος ο Κλοπ για το VAR! “Η φάση ήταν καθαρή” (video)

Η Λίβερπουλ έμεινε στην ισοπαλία 2-2 στην έδρα της πρωτοπόρου Έβερτον, καθώς της ακυρώθηκε γκολ του Χέντερσον στις καθυστερήσεις, με τον Γιούργκεν Κλοπ να είναι έξαλλος με την απόφαση του VAR.

Ο Γερμανός τεχνικός πανηγύρισε έντονα το γκολ, για να απογοητευτεί στη συνέχεια και να εκφράσει με την ίδια ένταση και τη διαμαρτυρία του για τη φάση, όπου ο Μανέ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ για χιλιοστά.

«Δεν ξέρω που είναι η γραμμή, απλώς δεν το καταλαβαίνω. Μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος; Η εικόνα που είδα εγώ πάντως δείχνει πως η φάση ήταν καθαρή. Δεν ήταν οφσάιντ…», είπε αμέσως μετά το τέλος του αγώνα ο Κλοπ.

