Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πια παίκτης της Λίβερπουλ και είχε την πρώτη του συνομιλία με τον κορυφαίο προπονητή της ομάδας, τον Γιούργκεν Κλοπ, μέσω τηλεφώνου.

Ο Έλληνας αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Λίβερπουλ, αλλά η προετοιμασία της ομάδας του δεν έχει ακόμη ξεκινήσει κι έτσι δεν έχει συναντήσει τον Κλοπ. Ο Γερμανός τεχνικός όμως, φρόντισε να του τηλεφωνήσει για να του δείξει το… σκύλο του, σε ένα φοβερό video που “ανέβασαν” στα social media οι “κόκκινοι”.

Κλοπ: «Ήθελα να μιλήσω μαζί σου, για να σου δείξω τον σκύλο μου».

Τσιμίκας: «Είναι πολύ όμορφο»

Κλοπ: «Το ξέρω»

Τσιμίκας: «Μου λείπουν τα δικά μου τώρα και θέλω να τα φέρω εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος γενικά»

Κλοπ: «Από δω και πέρα το… μέλλον ξεκινάει. Θα σε δω σε λίγες μέρες».

Τσιμικάς: «Φυσικά, φυσικά. Καλή σας ημέρα»

