Λίβερπουλ – Κρίσταλ Πάλας 2-3 (2-2 κα): Οι Λονδρέζοι κατέκτησαν το Community Shield στα πέναλτι με ήρωα τον τερματοφύλακά τους

Η Λίβερπουλ παρότι προηγήθηκε δυο φορές, είδε την Κρίσταλ Πάλας να ισοφαρίζει ισάριθμες, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να οδηγείται στα πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Εκεί, ο Ντιν Χέντερσον απέκρουσε τρεις εκτελέσεις, με τους Λονδρέζους να κερδίζουν με 3-2 τους «ρεντς» κατακτώντας τον δεύτερο τίτλο της ιστορίας τους.

Το πρώτο τρόπαιο της σεζόν στην Αγγλία βάφτηκε… μπλε και κόκκινο, καθώς η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε της Λίβερπουλ στη διαδικασία των πέναλτι και κατέκτησε το πρώτο Community Shield στην ιστορία της! Μόλις λίγους μήνες μετά την ιστορική κατάκτηση του FA Cup, οι Λονδρέζοι έγραψαν ξανά ιστορία, νικώντας την πρωταθλήτρια Αγγλίας σε έναν χορταστικό τελικό.

Η Λίβερπουλ ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα και μόλις στο 4΄ όταν συνεργάστηκαν τα δυο νέα μεταγραφικά αποκτήματα των «ρεντς» Βιρτς και Εκιτικέ, με τον τελευταίο να κάνει το 1-0 με πολύ όμορφο πλασέ. Παρόλα αυτά, η Πάλας αντέδρασε άμεσα, με τον Σαρ να κερδίζει πέναλτι από μαρκάρισμα του Φαν Ντάικ και στο 17’ ο Ματετά από την άσπρη βούλα έφερε το παιχνίδι στα ίσα.

Η ομάδα του Σλοτ πήρε ξανά προβάδισμα όταν στο 21΄ο Φρίμπονγκ με μια σέντρα-σουτ πέτυχε ένα εντυπωσιακό γκολ, αιφνιδιάζοντας τον Χέντερσον, για να κάνει το 2-1, το οποίο ήταν και το σκορ στο πρώτο ημίχρονο.

Και παρά τις ευκαιρίες της Λίβερπουλ για το 3-1, η Κρίσταλ Πάλας ήταν αυτή που κατάφερε να σκοράρει ξανά. Στο 77’, ο Γουόρτον βρήκε με μαγική πάσα τον Σαρ, ο οποίος με ιδανικό τελείωμα έφερε τον αγώνα στα ίσια, για το 2-2 το οποίο έμεινε μέχρι το τέλος.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στα πέναλτι, εκεί όπου η Πάλας αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη. Οι Σαλάχ, Μακ Άλιστερ και Έλιοτ αστόχησαν, με τον τερματοφύλακα της Κρίσταλ Πάλας Ντιν Χέντερσον να μετρά δυο αποκρούσεις!

Από τη πλευρά της, η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ, παρά τα δυο πέναλτι που έχασε, ευστόχησε τρεις φορές από την άσπρη βούλα και κατάφερε με το 3-2 να πάρει τον τίτλο.