Ο Κώστας Τσιμίκας θα ξεκινήσει βασικός στο ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς ο Γιούργκεν Κλοπ επέλεξε να ξεκινήσει στο βασικό σχήμα της ομάδας του τον Έλληνα αριστερό μπακ.

