Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: «Καθάρισε» στο φινάλε και προκρίθηκε στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας

Το αγωνιστικό χάσμα των δύο ομάδων δεν φάνηκε στο βαθμό που θα περίμενε κανείς, φάνηκε εντός αγωνιστικού χώρου. Η Λίβερπουλ βρήκε δυο γκολ στις καθυστερήσεις κόντρα στην Μπάρνσλεϊ (17η στην τρίτη κατηγορία της Αγγλίας), για να επικρατήσει τελικά εντός έδρας με 4-1 και να προκρίθεί στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας.

Η Λίβερπουλ για 84 λεπτά είχε το άγχος απέναντι στην Μπάρνσλι (ομάδα της League 1), ωστόσο, ο Βιρτς “καθάρισε” στο 84′ και ο Εκιτικέ στο 90’+4 έβαλε το «κερασάκι» στην πρόκριση των “ρεντς” στους “32” του Κυπέλλου Αγγλίας, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον (στο ίδιο γήπεδο).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σομποσλάι στο 9′ και ο Φρίμπονγκ στο 36′ έδωσαν… αέρα δύο τερμάτων στο συγκρότημα του Άρνε Σλοτ, ωστόσο, στο 40′ ο Φίλιπς έβαλε ξανά στο ματς τους φιλοξενούμενους.

Στο 84′ ο Βιρτς έδωσε τη… χαριστική βολή στην Μπάρνσλεϊ και στις καθυστερήσεις ο Εκιτικέ έδωσε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις στη νίκη-πρόκριση της Λίβερπουλ μέσα στο Άνφιλντ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα ζευγάρια της φάσης των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας

Λίβερπουλ – Μπράιτον

Στόουκ Σίτι – Φούλαμ

Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ

Σαουθάμπτον – Λέστερ Σίτι

Ρέξαμ – Ίπσουιτς Τάουν

Άρσεναλ – Γουίγκαν

Χαλ Σίτι – Τσέλσι

Μπέρτον Άλμπιον – Γουέστ Χαμ

Μπέρνλι – Μάνσφιλντ Τάουν

Νόριτς Σίτι – Γουέστ Μπρομ

Πορτ Βέιλ – Μπρίστολ Σίτι

Γκρίμσμπι Τάουν – Γουλβς

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ

Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Σίτι/Σουίντον Τάουν

Μακλσφιλντ – Μπρέντφορντ