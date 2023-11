Επέστρεψε στις νίκες η Λίβερπουλ στην Premier League, επικρατώντας της Μπρέντφορντ (3-0) στο Άνφιλντ – Δυο ασίστ ο Κώστας Τσιμίκας. μετά από 4 σερί αρνητικά αποτελέσματα, η Γουέστ Χαμ πήρε τη νίκη, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να χάνει δύσκολα με 3-2 μέσα στο Λονδίνο.

Η Λίβερπουλ νίκησε εύκολα με 3-0 στο «Ανφιλντ» την Μπρέντφορντ, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Premier League και έπιασε την Μάντσεστερ Σίτι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, με τους «πολίτες» να αγωνίζονται στη συνέχεια στην έδρα της Τσέλσι.

Η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, με τον Κώστα Τσιμίκα βασικό ξανά στην ενδεκάδα και να δίνει δύο ασίστ για γκολ (“έφτιαξε” το δεύτερο και το τρίτο), έπαιξε κατά διαστήματα εξαιρετικό ποδόσφαιρο και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην ομάδα του Λονδίνου, φθάνοντας εύκολα στη νίκη με δύο γκολ του φορμαρισμένου Σαλάχ (39′, 62′) και ένα του Ζότα (74′).

GOAL: 2-0 #LFC Brace for Salah, … fine assist from Tsimikas though, didn’t give it up! pic.twitter.com/JTtRWj3foy

Goal! Konstantinos Tsimikas plays a short, square pass into the path of Diogo Jota (Liverpool), who bends a shot straight into the right side of the goal to make it 3:0. Fabulous goal!



Liverpool 3 – 0 Brentford



