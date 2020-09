Ο Κώστας Τσιμίκας θα πρέπει να περιμένει για το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Λίβερπουλ, αφού στην πρεμιέρα της Premier League κόντρα στη Λιντς έμεινε εκτός αποστολής από τον Γιούργκεν Κλοπ.

Ο Έλληνας μπακ προέρχεται από την “περιπέτεια” του κορονοϊού, που τον άφησε εκτός αγώνων με την Εθνική Ελλάδας, με αποτέλεσμα να “κοπεί” από τον Κλοπ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος, παρότι ήταν πια έτοιμος να αγωνιστεί.

Ο Τσιμίκας υπολογίζεται βέβαια έτσι κι αλλιώς ως αναπληρωματικός του Ρόμπερτσον στην ομάδα κι άρα θα πρέπει να δώσει “μάχη” το επόμενο διάστημα για να “κερδίσει” μία θέση έστω στην αποστολή της Λίβερπουλ.

