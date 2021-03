Ο Κώστας Τσιμίκας έκανε “άλμα” στην καριέρα του το περασμένο καλοκαίρι, όταν και αποκτήθηκε από την πρωταθλήτρια Αγγλίας, Λίβερπουλ, αλλά ακόμη δεν έχει καταφέρει να βρει πολύ χρόνο στην ομάδα.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ έχει αγωνιστεί μόλις σε 5 παιχνίδια πρωταθλήματος με την ομάδα του Κλοπ και δημοσιεύματα στο Νησί, αναφέρουν ότι ο λόγος είναι ότι δεν έχει καταφέρει να “κερδίσει” ακόμα τον προπονητή του.

«Ο Τσιμίκας δεν έχει πείσει ακόμα τον Κλοπ στις προπονήσεις», αναφέρει χαρακτηριστικά το “Athletic”, το οποίο σημειώνει ότι κι ο τραυματισμός του στην αρχή της σεζόν, τον πήγε… πίσω στην ομάδα, ενώ ακόμα δεν έχει υιοθετήσει και τον τρόπο παιχνιδιού της Λίβερπουλ.

