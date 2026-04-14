Λίβερπουλ – Παρί Σεν Ζερμέν 0-2: Πέρασε από το Άνφιλντ με Ντεμπελέ και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Champions League

Η Λίβερπουλ έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο μέσα στο Άνφιλντ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Η Παρί Σεν Ζερμέν άντεξε στην πίεση που δέχθηκε, είδε πέναλτι υπέρ των “ρεντς” να ακυρώνεται μέσω onfield review και έφτασε στη νίκη (0-2) με δυο γκολ του Ντεμπελέ. Έτσι, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε προκρίθηκε στα ημιτελικά του Champions League για 4η διαδοχική σεζόν (η πρώτη φορά που το καταφέρνει γαλλική ομάδα), στο… δρόμο για να υπερασπιστεί το “στέμμα” της.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να μπει δυνατά στο ματς, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετώπισε με ψυχραιμία τις προσπάθειες των γηπεδούχων. Όσο περνούσαν τα λεπτά, οι φιλοξενούμενοι έδειξαν να “πατάνε” καλύτερα και άρχισαν να βγάζουν μπαλιές στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, με τον Μαμαρντασβίλι να είναι σε ετοιμότητα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν άρχισε να “πατάει” πιο σταθερά και στο 17′ έχασε μοναδική ευκαιρία να σκοράρει με τον Ντεμπελέ. Ο Νέβες πέρασε την μπάλα στην καρδιά της περιοχής για τον Γάλλο επιθετικό, ο οποίος ήταν αμαρκάριστος έπιασε το γυριστό σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ

Η Λίβερπουλ έχασε με τραυματισμό τον Εκιτίκε, με τον Σλοτ να ρίχνει στο ματς τον Σαλάχ. Στο 32′ οι “ρεντς” έχασαν τεράστια διπλή ευκαιρία για να σκοράρουν. Ο Αιγύπτιος έκανε τη σέντρα, ο Κονατέ πήρε την κεφαλιά και σαν τρέιλερ ο Κέρκεζ ήταν έτοιμος να σκοράρει, ωστόσο ο Σαφόνοφ απέκρουσε και στη συνέχεια ο Μαρκίνιος πετάχτηκε τελευταία στιγμή και έσωσε την Παρί από ένα βέβαιο γκολ από τον Φαν Ντάικ.

Η Λίβερπουλ μπήκε στο δεύτερο μέρος, με τον Σλοτ να ρίχνει στο ματς τους Χάκπο και Γκόμες. Οι “ρεντς” κυκλοφόρησαν την μπάλα και στο 57′ πλησίασαν στο 1-0. Από έξυπνη μπαλιά του Σαλάχ, ο Κέρκες έπιασε -ανενόχλητος- το πλασέ στο δεύτερο δοκάρι, αλλά έστειλε την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ.

Στο 64′ ο διαιτητής έδωσε πέναλτι στη Λίβερπουλ, για μαρκάρισμα του Πάτσο στον Μακ Άλιστερ. Το VAR όμως κάλεσε τον ρέφερι να τσεκάρει και πάλι τη φάση κι έτσι είχαμε την ακύρωση της αρχικής του απόφασης.

Η Λίβερπουλ πίεσε για το γκολ, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να κάνει το 0-1 και να “καθαρίσει” την πρόκριση! Ο Ντεμπελέ βρήκε χώρο και έκανε ένα υποδειγματικό πλασέ με το αριστερό εκτός περιοχής, γράφοντας το 0-1 με την πρώτη τελική των Παριζιάνων στο δεύτερο μέρος.

Η πρόκριση πήγε έτσι στα χέρια της Παρί Σεν Ζερμέν, με το τελικό 0-2 να “γράφεται” στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κβαρατσκέλια πέρασε για τον Μπαρκολά, εκείνος έφυγε στην αντεπίθεση, “έσπασε” την μπάλα για τον Ντεμπελέ, που σκόραρε χωρίς πρόβλημα.

Στα ημιτελικά του Champions League, η Παρί Σεν Ζερμέν θα βρει απέναντί του τον νικητή του ζευγαριού της Ρεάλ με την Μπάγερν, με τους Βαυαρούς να έχουν επικρατήσει με 2-1 στο πρώτο ματς στο “Μπερναμπέου”.