Το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ παραμένει “ζεστό” για ομάδες από την Σαουδική Αραβία και η Λίβερπουλ φαίνεται πως έχει βρει τον αντικαταστάτη του, στο πρόσωπο του Λερόι Σανέ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η βρετανική “Μirror”, ο Μοχάμεντ Σαλάχ διανύει την τελευταία του σεζόν στη Λίβερπουλ (το ενδιαφέρον της Αλ-ιτιχάντ, για την απόκτησή του, δεν έχει σταματήσει) κι έτσι η ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Αιγύπτιου, στο πρόσωπο του Λερόι Σανέ!

Η Λίβερπουλ δεν αποκλείεται να καταθέσει άμεσα πρόταση στην Μπάγερν Μονάχου για τον Γερμανό εξτρέμ, ο οποίος φέρεται να είναι επιλογή του προπονητή των “ρεντς”.

Ο 27χρονος βρίσκεται στους Βαυαρούς από το 2020 και ξεκίνησε καλά τη σεζόν με 7 γκολ σε 9 ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Mirror προσθέτει ότι η Λίβερπουλ είναι έτοιμη να καταρρίψει το μετεγγραφικό της ρεκόρ, το οποίο αυτή τη στιγμή «κρατά» ο Ντάρβιν Νούνιες (στα 100 εκατ. ευρώ μαζί με μπόνους).

Liverpool’s new priority target has made his feelings on Jurgen Klopp crystal clear…https://t.co/XOgGmIwAE0 pic.twitter.com/hLLCbRvkp8