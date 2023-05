Μετά από 8 χρόνια στη Λίβερπουλ, ο Ρομπέρτο Φιρμίνο αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο Άνφιλντ και οι οπαδοί των “κόκκινων” δημιούργησαν φοβερή ατμόσφαιρα για να τον αποχαιρετήσουν.

Το σύνθημα “Sim Senor” δόνησε το Άνφιλντ προς τιμήν του και ο Φιρμίνο δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, κατά τη διάρκεια της αποθέωσης από το KOP.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός σκόραρε μάλιστα στο ματς με την Άστον Βίλα, αλλά το γκολ του δεν ήταν αρκετό για να χαρίσει τη νίκη στη Λίβερπουλ, με την οποία κατέκτησε ο ίδιος τα πάντα στην καριέρα του.

🎶 There’s something that the Kop wants you to know… 🎶 pic.twitter.com/KtRQpIYTHv