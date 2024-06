Λος Άντζελες Λέικερς: Οριστικά νέος προπονητής ο Τζέι Τζέι Ρέντικ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αποφάσισαν να πάρουν το μεγάλο ρίσκο και έδωσαν τα ηνία της ομάδας του NBA, στον άπειρο Τζέι Τζέι Ρέντικ, για να αναλάβει πρώτος προπονητής για την επόμενη τετραετία.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έγινε αναλυτής του NBA και podcaster μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου, αλλά πλέον θα πέσει στα… βαθιά, αναλαμβάνοντας τη θέση του προπονητή στους Λος Άντζελες Λέικερς.

Έχοντας εξαιρετικές σχέσεις με τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο Αμερικανός πρώην παίκτης των Κλίπερς κατάφερε να πείσει και τον GM των “λιμνανθρώπων”, Ρομπ Πελίνκα, για να του προσφέρει το ρόλο του προπονητή της ομάδας. Σύμφωνα με το ESPN μάλιστα, όπου εργαζόταν τον τελευταίο καιρό, ο Ρέντικ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Pelinka became sold on Redick’s ability to connect with players and his basketball IQ and believes surrounding him with an elite coaching staff will help to shorten the learning curve into his first coaching job, sources said. https://t.co/xxqFXSrpJN