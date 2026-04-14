Λούκα Γιόβιτς: Τι κάνει η ΑΕΚ όταν αγωνίζεται χωρίς τον Σέρβο επιθετικό

Ο Λούκα Γιόβιτς αντίκρισε κίτρινη κάρτα στο 88′ του πρώτου προημιτελικού της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο στο Conference League (ηττήθηκε με 3-0) και θα χάσει τη μεγάλη ρεβάνς στην “Allwyn Arena” (16.04.2026, 22:00, newsit.gr).

Από τη στιγμή που ο Λούκα Γιόβιτε δεν θα αγωνιστεί στο ΑΕΚ – Ράγιο Βαγεκάνο, ο Μάρκο Νίκολιτς καλείται να αποφασίσει, εάν θα διατηρήσει το σχήμα με τους δύο επιθετικούς ή θα το διαφοροποιήσει, προκειμένου να φτάσει στο… θαύμα (σε σκορ παράτασης ή πρόκρισης).

Ο Ζίνι είναι ένας παίκτης που ενδεχομένως μπορεί να αγωνιστεί ως βασικός ενώ υπάρχει και αυτό της αλλαγής του συστήματος με τον Γκατσίνοβιτς να παίρνει έναν ρόλο στην 11άδα και τη μεσαία γραμμή.

Η ΑΕΚ θα αγωνιστεί για έκτη φορά, τη φετινή σεζόν, χωρίς τον 28χρονο Σέρβο επιθετικό, έχοντας μόλις μια απώλεια βαθμών, με ισοπαλία! Θυμίζουμε ότι σε 2.891 αγωνιστικά λεπτά, ο Λούκα Γιόβιτς έχει απολογισμό 20 γκολ και δύο ασίστ.

H ΑΕΚ αγωνίστηκε χωρίς τον Λούκα Γιόβιτς…

Στον εκτός έδρας αγώνα με την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Conference League το καλοκαίρι (1-1)

Στην πρεμιέρα της φετινής Super League κόντρα στον Πανσερραϊκό (2-0)

Στο εκτός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό (0-4).

Στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, εκτός έδρας με το Αιγάλεω (0-1)

Στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, στην έδρα της Ηλιούπολης (0-1)