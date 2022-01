Ο Λούκα Ντόνσιτς επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από σχεδόν ένα μήνα και οδήγησε τους Ντάλας Μάβερικς σε νίκη επί των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, χωρίς όμως να είναι ο ίδιος στο 100%.

Η “μαγική” ασίστ του που “καθάρισε” το ματς για την ομάδα του έχει ήδη γίνει viral, αλλά πολλοί σημειώνουν και την εξάντληση που έδειξε ο Σλοβένος γκαρντ, αμέσως μετά το εύστοχο τρίποντο.

Για το θέμα ρωτήθηκε και ο Ντόνσιτς, ο οποίος και δήλωσε μετά το ματς: «Ήταν δύσκολα. Την τελευταία φορά που έπαιξα 5 εναντίον 5 ήταν πριν περίπου τέσσερις εβδομάδες. Παράξενο αίσθημα, αλλά χαίρομαι πραγματικά που επέστρεψα. Το στήθος μου έκαιγε! Πιστεύω πως σιγά-σιγά θα επανέλθω. Ήταν λίγο περίεργα. Όταν σούταρα, δεν ήξερα αν θα ευστοχήσω ή όχι. Κάποια στιγμή έκανα ένα σουτ και νόμιζα ότι ήταν τέλειο, αλλά ήταν air ball».

Luka Doncic on missing ten games:



“It’s hard the last time I did five on five was like 4 weeks ago. We already did individual practices, but this was different. Weird feeling, but I’m really happy to be back,” says @luka7doncic



“My chest was burning.”#MFFL #NBATwitter pic.twitter.com/ydj7YdFK0W