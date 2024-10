Λούκα Τόνι σε Πεπ Γκουαρντιόλα: «Κατέστρεψες το ποδόσφαιρο, δεν έβρισκα ομάδα μια τετραετία»

Επικός Λούκα Τόνι, είπε με χιούμορ το… παράπονό του στον φίλο του, Πεπ Γκουαρντιόλα.

Λούκα Τόνι και Πεπ Γκουαρντιόλα βρέθηκαν σε κοινό τραπέζι μαζί με τον Ρομπέρτο Μπάτζο, με τον πρώην Ιταλό σέντερ φορ να τα… ψάλλει στον Ισπανό προπονητή για τον τρόπο που άλλαξε το ποδόσφαιρο και ειδικά τη θέση του επιθετικού.

«Λένε ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που άλλαξαν το ποδόσφαιρο, αλλά το ψευτοεννιάρι κατέστρεψε το ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να βρω ομάδα επί τέσσερα χρόνια. Γιατί δεν σου αρέσουν οι σέντερ φορ;», είπε χαμογελώντας ο Λούκα Τόνι.

😅 Luca Toni tells Guardiola he ruined football with the false 9



“I couldn’t find a team for 4 years because of you” pic.twitter.com/TcA3PSbi4X