Λούκας Πακετά: Ο παίκτης της Γουέστ Χαμ κινδυνεύει με δεκαετή αποκλεισμό, το video που δείχνει «ύποπτη» συμπεριφορά

Ο Λούκας Πακετά της Γουέστ Χαμ εμπλέκεται σε υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού και πλέον εξετάζονται κάποιες φάσεις, από τα “ύποπτα” ματς που έγιναν γνωστά.

Ο Βραζιλιάνος μέσος της Γουέστ Χαμ, Λούκας Πακετά, θεωρείται ύποπτος για παράνομο στοιχηματισμό και συγκεκριμένα για εσκεμμένη προσπάθεια να δεχθεί κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή σε πολλές περιπτώσεις τις τελευταίες δύο σεζόν, προκειμένου να επηρεάσει αθλητικά στοιχήματα, όπως ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η αγγλική ομοσπονδία.

Η FA ανέφερε τέσσερις αγώνες στο αγγλικό πρωτάθλημα όπου η συμπεριφορά του πρώην άσου της Λιόν “φαίνεται ύποπτη”: Εναντίον της Λέστερ στις 12 Νοεμβρίου 2022, της Αστον Βίλα τον Μάρτιο του 2023, της Λιντς τον Μάιο του 2023 και της Μπόρνμουθ τον Αύγουστο του 2023.

Από τη στιγμή που έγιναν γνωστά τα ύποπτα ματς, ξεκίνησε η αναζήτηση των επίμαχων φάσεων. Το βίντεο από το ματς με την Άστον Βίλα να είναι ενδεικτικό. Ο ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ διακρίνεται να… κυνηγά τους αντιπάλους στον χώρο του κέντρου κάνοντας σκληρά φάουλ και παίρνοντας τελικά την κάρτα που ήθελε (;).

Paqueta you silly sausage. He was desperate for it. https://t.co/ywa5sc2b14 pic.twitter.com/yR221aoUoH