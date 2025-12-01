Λούμπο Πένεφ: «Μάχη» με τον καρκίνο δίνει ο θρύλος του βουλγαρικού ποδοσφαίρου

Μία εμβληματική μορφή του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, ο Λούμπο Πένεφ, δίνει για δεύτερη φορά “μάχη” με τον καρκίνο και η οικογένειά του ζήτησε οικονομική βοήθεια για να μπορέσει να “παλέψει” ξανά για τη ζωή του.

Ο Λούμπο Πένεφ βρίσκεται σε ογκολογική κλινική στη Γερμανία, με δεύτερη διάγνωση για καρκίνο και η οικογένειά του εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής: «Σήμερα, ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους του βουλγαρικού ποδοσφαίρου δίνει μάχη για τη ζωή του. Ο Λιούμποσλαβ Πένεφ μας χάρισε νίκες, περηφάνια και δύναμη. Τώρα ήρθε η ώρα να του δώσουμε ελπίδα. Ας σταθούμε δίπλα του και ας απλώσουμε το χέρι μας στον άνθρωπο που ποτέ δεν σταμάτησε να προσφέρει για τη χώρα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα 59 του χρόνια, ο θρύλος του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, διαγνώστηκε με καρκίνο στα νεφρά, ενώ παλαιότερα είχε αντιμετωπίσει αντίστοιχο πρόβλημα υγείας, στα γεννητικά του όργανα.

Ως ποδοσφαιριστής είχε γράψει ιστορία με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας τη δεκαετία του ’80, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στην Ισπανία με τη Βαλένθια και την Ατλέτικο Μαδρίτης, με την οποία κατέκτησε και το νταμπλ τη σεζόν 1995-1996. Με την εθνική ομάδα της Βουλγαρίας πραγματοποίησε 62 συμμετοχές και σημείωσε 13 γκολ, συμμετέχοντας στο Euro 1996 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1998.

Μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας του, υπήρξε και προπονητής της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, της Λίτεξ Λόβετς, αλλά και της εθνικής ομάδας της Βουλγαρίας.