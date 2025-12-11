Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ 3-3: Ο Μύθου στο 90′ έδωσε το βαθμό στους Θεσσαλονικείς σε ένα τρελό παιχνίδι στη Βουλγαρία

Ο ΠΑΟΚ πήρε το βαθμό της ισοπαλίας κόντρα στη Λουντογκόρετς με τον Μύθου στο 90′ να κάνει το 3-3 στην αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής του Europa League.

Σε ένα τρελό παιχνίδι στη Βουλγαρία με ανατροπή στην ανατροπή η Λουντογκόρετς εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της άμυνας του ΠΑΟΚ και ήταν κοντά στο να πάρει τη νίκη, όμως ο Μύθου ισοφάρισε στο 90′ και η ομάδα του Λουτσέσκου θα μπορούσε να κάνει κι άλλη ανατροπή στο παιχνίδι, αφού Μύθου και Κωνσταντέλιας έχασαν δύο σπουδαίες ευκαιρίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων πήγε να βάλει ένα πανέμορφο γκολ, όμως ο Μπόνμαν εκτινάχτηκε εντυπωσιακά και απομάκρυνε τον κίνδυνο, για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι ισόπαλο με 3-3 σκορ.

Δείτε εδώ το live της αναμέτρησης

Ο αγώνας

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι χάνοντας διπλή ευκαιρία στα πρώτα δευτερόλεπτα. Ο Ιβάνουσετς σούταρε από πλάγια θέση με τον Μπόνμαν να αποκρούει και τον Κένι στην επαναφορά από μακριά να στέλνει την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Λουντογκόρετς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Τσάλοφ στο 11΄ έχασε μεγάλη ευκαιρία να βάλει την ομάδα του μπροστά στο σκορ. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ έκλεψαν έξω από την περιοχή, ο Ιβάνουσετς έσπασε καταπληκτικά στον Ρώσο, όμως αυτός σούταρε αδύναμα και χωρίς να στοχεύσει στη γωνία του Μπόνμαν, ο οποίος μπλόκαρε εύκολα την μπάλα.

Η Λουντογκόρετς με τον Τεκπετέι θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ στο 24′, μετά από κακή αντίδραση της άμυνας του ΠΑΟΚ, όμως το σουτ του πέρασε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του Παβλένκα.

Οι Βούλγαροι τελικά στο 33′ άνοιξαν το σκορ, πάλι από κακή αντίδραση της άμυνας των Θεσσαλονικέων. Ο Στάνιτς βρέθηκε απέναντι από την κενή εστία του ΠΑΟΚ, αφού ο Παβλένκα ήταν στο έδαφος για να αποκρούσε την προβολή του Ονζτόεφ που είχε πορεία προς τα δίχτυα. Πολύ «φθηνό» γκολ για τους Θεσσαλονικείς.

Η ομάδα του Λουτσέσκου, όμως, βρήκε άμεσα το σθένος να αντιδράσει και το έκανε με τον Ντεσπότοφ. Ο Βούλγαρος πήρε την μπάλα από τον Ιβάνουσετς και με λόμπα «κρέμασε» τον Μπόνμαν που είχε βγει από την εστία του. Ο πρώην παίκτης της Λουντογκόρετς δεν πανηγύρισε το γκολ του.

Ο ΠΑΟΚ λίγο έλειψε να πάρει κεφάλι στο σκορ πριν ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος με κεφαλιά του Οζντόεφ. Ο Ντεσπότοφ εκτέλεσε καταπληκτικά ένα φάουλ από πλάγια θέση, ο μέσος του ΠΑΟΚ βρήκε την μπάλα με το κεφάλι, η οποία πέρασε δίπλα από την εστία των Βούλγαρων.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπάμπα βρέθηκε κοντά στο γκολ με στο από απόσταση, το οποίο πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι. Το γκολ για τους Θεσσαλονικείς ήρθε με τον Βολιάκο στο 48′. Ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός εκμεταλλεύτηκε την τρομερή σέντρα του Ντεσπότοφ και με κοντινό πλασέ νίκησε τον Μπόνμαν. Πανηγύρισε έξαλλα το γκολ της ανατροπής με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Η Λουντογκόρετς ισοφάρισε στο 70′ μετά από ακόμα μία κακή αντίδραση στην άμυνα το ΠΑΟΚ. Ο Βερντόν πήρε την κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή και έκανε το 2-2 στο παιχνίδι.

Ο Τσότσεφ στο 77′ έκανε ολική ανατροπή για τη Λουντογκόρετς. Ο πάικτης των Βούλγαρων βρέθηκε ολομόναχος στην περιοχή του ΠΑΟΚ και μετά από σέντρα του Στάνιτς πήρε την κεφαλιά και έφερε τούμπα το παιχνίδι για μία ακόμα φορά.

Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 90′ με τον Μύθου, μετά από πάσα του Κωνσταντέλια. Ο νεαρός επιθετικός μέσα από τη μικρή περιοχή και σε κενή εστία έκανε το 3-3. Όλα ξεκίνησαν από ένα δυνατό σουτ του Καμαρά, που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Ο Μύθου θα μπορούσε να δώσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ με πλασέ στο 96′, όμως ο Μπόνμαν απομάκρυνε με το σώμα σε κόρνερ το πλασέ του Έλληνα επιθετικού. Ο Κωνσταντέλιας έχασε και αυτός τεράστια ευκαιρία στο τελευταίο λεπτό με τρομερό σουτ, το οποίο απομάκρυνε ο Μπόνμαν από το «παράθυρο» της εστίας του.

ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ: Μπόνμαν, Βερντόν, Αλμέϊδα, Νεντιάλκοβ, Σον, Στάνιτς, Ντουάρτε, Κάλοτς (72′ Γιορντάνοβ), Βιδάλ (72′ Μάρκους), Τεκπετέι (90′ Μασάδο), Μπιλέ (66′ Τσότσεβ).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Βολιάκο, Κεντζιόρα, Μπάμπα, Κένι, Μεϊτέ (85′ Μπιάνκο), Οζντόεβ (67′ Καμαρά), Ιβανούσετς (61′ Κωνσταντέλιας), Τάισον (67′ Ζίβκοβιτς), Ντεσπόντοβ, Τσάλοβ (67′ Μύθου).