Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Η ώρα του αγώνα για την 6η αγωνιστική του Europa League και ποιο κανάλι τον δείχνει

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στη γειτονική Βουλγαρία για να αντιμετωπίσει απόψε (11.12.2025) τη Λουντογκόρετς στη “Χουβεφάρμα Αρίνα”, για την 6η αγωνιστική της League Phase το Europa League.

Ο ΠΑΟΚ έχει συγκεντρώσει 8 βαθμούς, βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs του Europa League, αλλά προέρχεται από απρόσμενη εντός έδρας γκέλα με την Μπραν. Την ίδια στιγμή, η Λουντογκόρετς έχει 6 βαθμούς, όσους και η 24η του βαθμολογικού πίνακα Βασιλεία και δίνει μεγάλη μάχη για την είσοδό της στα playoffs (την προηγούμενη αγωνιστική νίκησε τη Θέλτα).

Η “σέντρα” στο Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 19:45. Το ματς θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3 HD, ενώ θα υπάρχει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.