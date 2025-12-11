Αθλητικά

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Ο αετός των Βούλγαρων κέρδισε τις εντυπώσεις

Ο αετός με το όνομα Φορτούνα θα πετάξει στο γήπεδο της ομάδας της Βουλγαρίας
Ο αετός στο γήπεδο της Λουντογκόρετς (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Ο αετός στο γήπεδο της Λουντογκόρετς (ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με έναν αετό να κερδίζει τα βλέμματα στο γήπεδο λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Η Λουντογκόρετς έχει το δικό της αετό ως έμβλημα της ομάδας και θα πετάξει στον ουρανό του γηπέδου, πριν τη σέντρα του αγώνα της με τον ΠΑΟΚ για τη League Phase του Europa League.

Ο αετός φέρει το όνομα Φορτούνα και ο εκπαιδευτής του τον παρουσίασε στις κάμερες, με σχετικές φωτογραφίες να εξασφαλίζει και το πρακτορείο Eurokinissi.

EUROPA LEAGUE 2025-2026

Θυμίζουμε ότι αντίστοιχες εικόνες έχουμε και στα παιχνίδια της Μπενφίκα και της Λάτσιο, με την ΑΕΚ να εμφανίζει το δικό της αετό στην πρώτη χρονιά της OPAP Arena.

