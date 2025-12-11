Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Στη Βουλγαρία ο «δικέφαλος» με φόντο την οκτάδα της League Phase του Europa League

Με στόχο να ολοκληρώσει με θετικό αποτέλεσμα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις για το 2025, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται στη “Χουβεφάρμα Αρίνα” της Λουντογκόρετς (11.12.2025, 19:45, Cosmote Sport 3), για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Μετά από τις δύο διαδοχικές επιτυχίες κόντρα σε Λιλ (4-3 εκτός) και Γιουνγκ Μπόις (4-0), ο ΠΑΟΚ “στραβοπάτησε” μέσα στην Τούμπα κόντρα στην Μπραν (1-1) και έχει βρεθεί στη 17η θέση της βαθμολογίας του Europa League.

Η 6η αγωνιστική της League Phase βρίσκει την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου να ψάχνει νίκη στη Βουλγαρία, ένα αποτέλεσμα που θα τη φέρει κοντά στην πρόκριση στα playoffs (17ος με 8 β.).

Η Λουντογκόρετς βρίσκεται στην 25η θέση με 6 βαθμούς και θα κυνηγήσει μέχρι τέλους την είσοδό της στα playoffs της διοργάνωσης. Το απέδειξε, άλλωστε, με τη νίκη που πέτυχε την περασμένη αγωνιστική κόντρα στη Θέλτα (3-2) στο ίδιο γήπεδο.

Στα νέα των δυο ομάδων, ο ΠΑΟΚ δεν έχει στη διάθεσή του -και για μια περίοδο ενός μήνα- τον Γιώργο Γιακουμάκη. Ερωτηματικό αποτελεί το αν θα επιλέξει ο Λουτσέσκου τον Φεντόρ Τσάλοφ ή τον Ανέστη Μύθου για την κορυφή της επίθεσης. Όπως και το αν θα ξεκινήσει βασικός ο προερχόμενος από τραυματισμό Γιάννης Κωνσταντέλιας ή αν θα διατηρηθεί στη θέση “10” ο Λούκα Ιβανούσετς, ενώ είναι δεδομένες οι απουσίες των Ζόαν Σάστρε, Δημήτρη Πέλκα.

Να αναφέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 2 νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα ενάντια σε συλλόγους της Βουλγαρίας, ενώ η Λουντογκόρετς δύο ισοπαλίες σε ισάριθμα ματς και πρόκριση στα πέναλτι ενάντια στον Ολυμπιακό.

Οι πιθανές ενδεκάδες

Λουντογκόρετς (Π. Χέγκμο): Μπόνμαν, Σον, Ναχμιάς, Αλμέιδα, Νεντιάλκοφ, Ντουάρτε, Κάλοτς, Ναρέσι, Στάνιτς, Μπίλι, Κάιο

ΠΑΟΚ (Ρ. Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Τάισον, Τσάλοφ

Διαιτητής: Φέσνιτς (Ρουμανία)

Βοηθοί: Άβραμ, Τσερέι (Ρουμανία)

4ος: Βίντιτσαν (Ρουμανία)

VAR: Χάτσεγκαν, Κοστρέιε (Ρουμανία)