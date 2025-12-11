Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ: Το απίθανο γκολ του Ντεσπόντοφ για το 1-1

Δύο γκολ σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία για την 6η αγωνιστική του Europa League.

Η Λουντογκόρετς προηγήθηκε στο 33′ με γκολ του Στάνιτς, ωστόσο ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε πριν την ανάπαυλα του ημιχρόνου με τον Ντεσπόντοφ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο 39′ ο Βούλγαρος άσος του Δικεφάλου του Βορρά εκτέλεσε υποδειγματικά με το εξωτερικό, σκάβοντας την μπάλα πάνω από τον Μπόνμαν για το 1-1.

Ο Ντεσπόντοφ, μάλιστα, δεν πανηγύρισε, σηκώνοντας ψηλά τα χέρια σε ένδειξη σεβασμού προς τους φίλους της Λουντογκόρετς.