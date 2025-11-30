Αθλητικά

Λουτσέσκου: «Έχω δύο ερωτήσεις προς τον Σιδηρόπουλο»

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία του Έλληνα διαιτητή είχε ο Ρουμάνος προπονητής
ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
ΜΙΚΑΕΛΑ ΤΣΟΡΜΠΑΤΖΙΔΟΥ / EUROKINISSI

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε πολλά νεύρα με τη διαιτησία, παρότι ο ΠΑΟΚ πήρε ένα σπουδαίο διπλό (2-3) στην έδρα του Λεβαδειακού.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου απευθύνθηκε στον διαιτητή της αναμέτρησης, Τάσο Σιδηρόπουλο, κάνοντάς του δύο ερωτήματα

«Αν δεν είναι αυτό πέναλτι, δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι πέναλτι αυτό που έδωσε ο ίδιος διαιτητής σε ομάδα της Αθήνας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρουμάνος τεχνικός για την επίμαχη φάση με το σουτ του Τάισον.

Όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου

«Λεβαδειακός μία καλή ομάδα που είναι η έκπληξη της σεζόν. Είναι ένα έξτρα κίνητρο να παίζεις τέτοιου είδους παιχνίδια. Οπότε είναι μία μεγάλη νίκη λαμβάνοντας υπόψιν αυτά που είπαμε και αυτά που έγιναν στο παιχνίδι. Δεν θέλω να μπω στην διαδικασία να έρθω σε αντιπαράθεση για κάτι άλλο. Είναι μία νίκη που αξίζαμε και την αντίδραση που δείξαμε μετά τα γκολ του Λεβαδειακού. Για την προσπάθεια μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Τεράστια νίκη για μία ομάδα που προχθές έπαιξε ένα πολύ δύσκολο ματς στην Ευρώπη μεγάλης έντασης. Αντιμετωπίσαμε μία τοπ ομάδα που είχε την ευχέρεια να αντιμετωπίσει το ματς όπως ήθελε. Θέλω να θέσω δύο ερωτήσεις, χωρίς να πω τίποτα επιθετικό όσον αφορά τις αποφάσεις του διαιτητή. Στην φάση με τον Τάισον, ο παίκτης του Λεβαδειακού κάνει επαφή με το χέρι, αν δεν είναι αυτό πέναλτι, δεν μπορώ να καταλάβω πως είναι πέναλτι αυτό που έδωσε ο ίδιος διαιτητής σε ομάδα της Αθήνας.

Στη φάση που αφορά την αποβολή ας δεχτούμε ότι είναι αποβολή σε μία φάση που δεν πάει ο παίκτης μας με… ανοιχτό το πόδι αλλά μαζεμένο. Αν είναι αυτό κόκκινη πως δεν είναι κόκκινη η φάση του Σιώπη στο ματς με τον Παναθηναϊκό ή του Τζούρισιτς με τον Κεντζιόρα. Δεν κάνω κριτική αλλά ψάχνω απλά απαντήσεις σε αυτά».

