Λουτσέσκου μετά τη νίκη του ΠΑΟΚ: «Στο πρώτο μέρος σεβαστήκαμε την Μπέτις περισσότερο από όσο έπρεπε»

Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Μπέτις στην Τούμπα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Με το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου εξασφάλισε μια θέση στα playoffs της διοργάνωσης.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας του αγώνα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου τόνισε πως ο ΠΑΟΚ έλεγξε απόλυτα το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, τονίζοντας ότι στο πρώτο 45λεπτο σεβάστηκε παραπάνω απ’ όσο θα έπρεπε την Μπέτις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Θα έλεγα ότι στο τέλος του παιχνιδιού ήταν ένα τέλειο παιχνίδι. Στο πρώτο ημίχρονο σεβαστήκαμε περισσότερο από όσο θα έπρεπε τον αντίπαλο και τους δώσαμε την ευκαιρία να ελέγξουν την μπάλα. Δημιουργήσαμε κάποιες καλές στιγμές, αλλά από γρήγορες μεταβάσεις.

Στο δεύτερο ημίχρονο ελέγξαμε το παιχνίδι, δημιουργήσαμε ευκαιρίες έχοντας την μπάλα, κυριαρχήσαμε. Χωρίς να δώσουμε την ευκαιρία στην Μπέτις να δημιουργήσει κάτι.

Κερδίσαμε, συνεχίζουμε στο επόμενο παιχνίδι. Ξέρετε τη φιλοσοφία μου. Να προετοιμαστούμε με σοβαρότητα για το επόμενο ματς, θα πάμε εκεί να παίξουμε το παιχνίδι μας και να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε” δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου, μιλώντας στην Cosmote TV μετά το τέλος του αγώνα.